Risco ao patrimônio histórico: caminhões voltam a circular na travessa
25/07/2024 - 10h44 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h36 )



Moradores da travessa dos venezianos, no bairro Cidade Baixa, na capital, estão preocupados com a preservação do local. É que desde a enchente histórica, veículos pesados voltaram a circular por ali, ameaçando as casas que são tombadas pelo patrimônio histórico.

