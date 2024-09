Riquezas do Samba acontece no dia 13 de outubro na Usina do Queimado Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 30/08/2024 - 16h25 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dia 13 de outubro vai ter a nova edição do Riquezas do Samba. A Record é a emissora oficial e recebemos no estúdio, o organizador Black Dailon, para falar as atrações deste mega evento.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #evento #riquezasdosamba #samba #xandedepilares #show #ingressos #salgueiro

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.