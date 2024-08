Rios Episódio 2, parte 2: observe o Rio Paraná, o segundo maior rio da América do Sul Aclr|Do canal RICtv no YouTube 10/08/2024 - 15h16 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h20 ) ‌



O Rio Paraná é o segundo maior rio da América do Sul, este delimita as divisas dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso Do Sul.

Confira todos os detalhes na reportagem!

