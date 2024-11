Rionegro e Solimões surpreendem fãs em show intimista da Paranaíba FM | FALA POVO Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite de sábado, os fãs de sertanejo em Uberlândia viveram uma experiência única com o show intimista de Rionegro e Solimões, que trouxeram sucessos inesquecíveis. A Paranaíba FM preparou o evento com grandes nomes, proporcionando momentos emocionantes. A dupla Emílio e Eduardo também encantou o público, trazendo nostalgia e emoção com seu repertório especial. O evento foi um verdadeiro marco para os amantes da música sertaneja.

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

‌



Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

‌



https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

‌



Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.