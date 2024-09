Rio Pinheiros volta a apresentar coloração verde Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/09/2024 - 20h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h04 ) ‌



O Rio Pinheiros, em são paulo, voltou a apresentar uma coloração verde no dia de hoje. Desde a manhã de ontem, a mudança na cor do rio chama a atenção de moradores da zona oeste da cidade. Além da coloração esverdeada, a população relata um forte odor saindo do rio. A secretaria de Estado do Meio Ambiente esclareceu, por meio da companhia ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, que por conta do período seco, agravado pela forte estiagem, a vazão do Pinheiros diminuiu.

