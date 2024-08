Rio Grande do Sul segue em reconstrução 3 meses após tragédia Aclr|Do canal Record News no YouTube 07/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h03 ) ‌



O maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul completou três meses na última semana. O estado segue no processo de reconstrução em vários aspectos. A economia e o trabalho, é claro, fazem parte desse recomeço na vida de milhares de pessoas. Vinicius Mendes Lima, fundador da Besouro, uma agência criada há 15 anos em Porto Alegre e que leva educação empreendedora para pessoas em situação de vulnerabilidade, conversou com o Conexão sobre o tema.

