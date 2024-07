Aclr |Do canal Record RS no YouTube

‌



A+

A-

Moradores da Ilha dos Marinheiros, no sul do estado, já contam como uma alternativa à ponte que fazia a ligação com a cidade de Rio Grande, e que ficou comprometida por causa da enchente. Um serviço de balsa, instalado pelo exército brasileiro, passou a funcionar nessa sexta-feira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.