As chuvas intensas em Rio do Sul resultaram em alagamentos em vários bairros, levando ao desalojamento de moradores. Abrigos foram abertos para acolher aqueles afetados pela enchente. A repórter Gabriela Senzuk traz os detalhes ao vivo sobre a situação dos abrigos e como a comunidade está lidando com as consequências das precipitações.

