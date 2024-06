Rio do Sul realiza mutirões de saúde até julho

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Rio do Sul realiza nesta quinta-feira (27) um importante mutirão de saúde com o objetivo de reduzir as filas nos postos de atendimento. A repórter Gabriela Szenczuk traz todas as informações ao vivo sobre essa iniciativa, que continuará até julho para garantir um melhor atendimento à população. Entrevistas com a secretária de Saúde, Roberta Hochleitner, oferecem insights sobre os benefícios e expectativas deste evento crucial para a saúde pública da região.

