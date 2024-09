Rio de Janeiro volta a registrar alta dos casos de Covid-19 Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/09/2024 - 21h03 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h09 ) ‌



O Rio de Janeiro voltou a registrar um aumento no número de casos de Covid pela segunda semana consecutiva. Entre as crianças nas unidades de pronto atendimento, houve um aumento de 32% nos atendimentos nas últimas semanas, totalizando mais de 900. O número de adultos que procuraram ajuda em postos e hospitais também apresentou alta, com um crescimento de 17%. A taxa dos testes positivos na rede pública subiu para 9%, comparado a 3% anteriormente. Os dados foram fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio.

