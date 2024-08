Rihanna vive momento como anônima ao receber pedido de criança que queria foto com jogadores Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 02/08/2024 - 09h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Que momento incomum! Um rapaz pediu para que simplesmente a Rihanna tirasse uma foto dele com os jogadores de futebol do Milan e do Manchester City em Nova Iorque, nos Estados Unidos. “Eu adoro quando um famoso não é reconhecido ou é ignorado”, brincou Keila Jimenez. A cantora estava a ser fotografada ao lado dos atletas, quando o menino se aproximou e pediu para que Rihanna o fotografasse ao lado dos craques. “Ninguém sabe se ele não reconheceu ou ele só queria uma foto com os jogadores”, observou Keila.

#recordeuropa #hojeemdia #Rihanna

---

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.