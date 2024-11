Ricardo Nunes faz primeiro pronunciamento após ser reeleito prefeito de São Paulo Aclr|Do canal RECORD no YouTube 27/10/2024 - 20h48 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h10 ) twitter

O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, fez o primeiro pronunciamento após ser reeleito prefeito de São Paulo neste domingo (27). Cercado de apoiadores e lideranças políticas no Clube Banespa, na zona sul da capital paulista, Nunes agradeceu o apoio do governador Tarcísio de Freitas. "Vamos governar para todos", afirmou o prefeito reeleito. Também participaram do evento Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, e o vice de Nunes, Mello Araújo.

