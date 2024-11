Ricardo Nunes chega à sede da RECORD e fala sobre expectativa para o debate Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/10/2024 - 21h43 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h10 ) twitter

Direto do estúdio da RECORD em São Paulo, o candidato à Prefeitura, Ricardo Nunes, comenta as expectativas para o debate. O atual prefeito afirma que espera que tudo corra com muito respeito e sem ataques. "Estou com bastante energia positiva para falar da cidade", completou o candidato do MDB.

‌



