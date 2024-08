RIC Rural recebe prêmio da Ocepar 2024 Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 04/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h11 ) ‌



A RICtv foi finalista em um dos principais concursos do jornalismo brasileiro, o prêmio Ocepar 2024, um evento que valoriza iniciativas do cooperativismo que impactam a sociedade. O RIC Rural com a reportagem do Sérgio Mendes, com a Coamo e a aplicação dos conceitos cooperativistas numa competição esportiva foi premiado entre as 108 reportagens inscritas esse ano. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

