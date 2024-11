Ribeirão Preto promove caminhada pela erradicação do trabalho infantil nesta sexta (18) Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 18/10/2024 - 15h35 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E Ribeirão Preto promove nesta sexta (18) uma Caminhada pela Erradicação do Trabalho Infantil. A ação visa conscientizar a população sobre os impactos negativos do trabalho infantil e destacar a necessidade de eliminar essa prática, de acordo com as leis vigentes no Brasil. A ideia é informar e sensibilizar a sociedade para a importância da proteção dos direitos de crianças e adolescentes, impedindo a inserção inadequada deles no mercado de trabalho.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.