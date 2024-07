Alto contraste

Um dos exames mais importantes na vida do recém-nascido é o teste do pezinho, capaz de diagnosticar mais de cinquenta doenças. E Ribeirão Preto é referência no estado de São Paulo no diagnóstico de doenças identificadas a partir desse teste, que começa com a coleta de gotas de sangue do pé do bebê.

*Reportagem exibida em 03/07/2024.

