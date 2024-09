Riad Omairi, conhecido como o rei da noite curitibana #shorts #podcast #curitibaparana Aclr|Do canal Grands no YouTube 04/09/2024 - 14h47 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No primeiro bloco do programa Grands por Bessa na Rádio Jovem Pan Curitiba, o entrevistado foi Riad Omairi, conhecido como o rei da noite curitibana. Além de falar da criação da famosa festa kokum Kaya, das casas noturnas que foram sucesso de público nas últimas décadas, ele relembrou o início da vida como empresário do segmento de grandes baladas. Confira a entrevista completa no YouTube do Grands por Bessa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.