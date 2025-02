RF News - Notícias para o bolso: Pagamento do Auxílio Gás e aumento no preço dos imóveis Aclr|Do canal RFTV no YouTube 19/02/2025 - 13h26 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h54 ) twitter

O Governo Federal iniciou esta semana o pagamento do Auxílio Gás para milhões de cidadãos. O RF News mostra quem tem direito ao benefício e como consultá-lo.

Além disso, o mercado imobiliário enfrenta altas consecutivas nos preços dos imóveis, tornando a realização do sonho da casa própria mais difícil. O RF News informa sobre as razões para o aumento e sobre as cidades mais afetadas.

