RF News - Estado de São Paulo decreta emergência por dengue 19/02/2025 - 19h56 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h57 )

O Governo de São Paulo decretou situação de emergência para dengue hoje (19). O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, em um evento no Centro de Operações de Emergências (COE) no Instituto Butantan. A pasta também divulgou novas medidas e estratégias de combate à proliferação do Aedes aegypti.

