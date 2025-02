RF News - Com ataque a helicóptero, crime organizado exibe poder de fogo no RJ Aclr|Do canal RFTV no YouTube 21/02/2025 - 14h19 (Atualizado em 23/02/2025 - 03h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi alvo de disparos e precisou fazer um pouso de emergência na Baixada Fluminense. Especialistas apontam que o ataque evidencia o aumento do poder de fogo dos criminosos no estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.