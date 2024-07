Revolução nos pastos mineiros: genética bovina impulsiona cadeias produtivas de carne e leite Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/07/2024 - 17h28 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h43 ) ‌



Em Minas Gerais, um programa de aprimoramento genético do rebanho bovino vem impulsionando as cadeias produtivas de carne e leite, impulsionando a pecuária local rumo à modernidade e à alta competitividade. Mais do que números e estatísticas, essa iniciativa representa uma verdadeira revolução silenciosa nos pastos mineiros, com efeitos que se propagam por toda a cadeia produtiva.

Embora a sabedoria popular afirme que "é o olho do dono que engorda o gado", a genética bovina desponta como um aliado fundamental para o sucesso do pecuarista. Seja a pasto ou confinado, o investimento em animais geneticamente superiores impacta diretamente na produtividade, na saúde e na lucratividade da criação.

Com um dos maiores rebanhos bovinos do país, Minas Gerais se destaca como um pólo de excelência na produção de carne e leite. Produtores cada vez mais conscientes reconhecem o valor da genética como ferramenta para impulsionar seus negócios e garantir a competitividade no mercado.

