Revolta: pais de alunos denunciam agressão em creche Aclr|Do canal Record RS no YouTube 31/10/2024 - 09h09 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h29 )

Mães de alunos denunciam casos de agressão em uma escola infantil da zona leste de Porto Alegre. Um vídeo mostra uma funcionária agredindo os alunos. Segundo as mães, os filhos chegavam em casa com roxos nos olhos e em outras partes do corpo. Questionada, a funcionária da escola alega que as crianças caiam e brigavam.

