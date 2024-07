Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Revitalização: obras do quadrilátero são retomadas

As obras de revitalização do Centro Histórico foram retomadas em Porto Alegre. Os trabalhos tiveram que ser interrompidos em função da enchente. Os comerciantes da região reclamam da demora na conclusão do serviço. Segundo os empresários, os bloqueios e desvios fizeram o movimento de clientes cair pela metade.

