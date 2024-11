Reviravolta: polícia desconfia que homem forjou acidente que teria matado jovem em Crato (CE) Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 20/10/2024 - 21h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um mistério cerca a morte de uma jovem de 18 anos em Crato, na região do Cariri, conhecida como o ‘oásis do Ceará’. Ela foi encontrada já sem vida dentro de um carro depois de um acidente. Só que agora esse caso tem uma reviravolta. Para a polícia, a garota foi morta antes em um quarto de motel. O acidente teria sido forjado pelo homem que estava com ela.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.