Revenda de imóveis irregulares: servidor suspeito de atuar em esquema é exonerado na capital



A Polícia Civil está investigando um esquema de revenda de mais de 200 imóveis irregulares no Norte da Ilha, em Florianópolis. A operação resultou na prisão de um empresário suspeito de liderar a atividade ilegal. As investigações revelam possíveis envolvimentos de outros atores no esquema, incluindo servidores públicos, o que intensifica a gravidade do caso. O repórter Gabriel Prada traz os detalhes ao vivo, com informações sobre as próximas etapas da investigação e as possíveis consequências para os envolvidos.

