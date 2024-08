Reunião entre Governo e FIESC discutirá obras do Programa Estrada Boa Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 28/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h24 ) ‌



Daqui a pouco, começa uma importante reunião entre o Governo do Estado de Santa Catarina e a Federação das Indústrias Catarinenses (FIESC). O encontro irá discutir as obras do Programa Estrada Boa, um projeto crucial para a mobilidade e infraestrutura do estado. A repórter Daniela Cecon está ao vivo para trazer todos os detalhes desse encontro, enquanto Jerry Comper, secretário de Infraestrutura de SC, apresenta as principais pautas e expectativas da reunião.

