Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

Em Joinville, uma reunião decisiva irá determinar o futuro do trecho norte da BR-101 em Santa Catarina. A repórter Isabela Corrêa está ao vivo trazendo detalhes sobre as discussões e as possíveis decisões que impactarão a infraestrutura rodoviária no estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.