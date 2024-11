REUMATOLOGISTA: Elziane Cruz fala sobre os sinais da espondilite anquilosante Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/11/2024 - 15h53 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h23 ) twitter

A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente a coluna vertebral, podendo causar dor intensa e rigidez, especialmente pela manhã. Com maior incidência em homens entre 20 e 40 anos, a condição pode prejudicar a mobilidade e até dificultar atividades simples como sair da cama. Além da dor nas articulações, outros sintomas incluem cansaço, perda de apetite, dor no peito ao respirar profundamente e redução da capacidade respiratória. Embora a causa exata seja desconhecida, fatores genéticos, como a presença do gene HLA-B27, aumentam significativamente o risco de desenvolvimento.

O diagnóstico precoce é fundamental para minimizar os impactos na qualidade de vida. O acompanhamento médico, especialmente com reumatologistas, é essencial para controlar a progressão da doença. O tratamento combina medicamentos anti-inflamatórios, fisioterapia e, em alguns casos, alterações no estilo de vida.

