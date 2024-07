Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Retorno das aulas no IFF Campos

Alto contraste

A+

A-

Com o fim da greve, os professores e alunos do Instituto Federal Fluminense retornam as atividades em oito municípios.

#iffcampos #fimdagreve #retornodasaulas

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.