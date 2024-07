Retomada: mais de 500 servidores são atingidos pela enchente Aclr|Do canal Record RS no YouTube 17/07/2024 - 09h47 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h30 ) ‌



Mais de 500 servidores da segurança pública do estado que foram atingidos pelas enchentes estão sendo beneficiados por um projeto do Instituto Cultural Floresta. Eles recebem kits com móveis e eletrodomésticos.

