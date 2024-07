Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

Saiba tudo sobre a nomeação de Aristides Russi Junior como novo CEO do Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Com as operações paralisadas há mais de um ano, a chegada do novo líder promete revitalizar o terminal, com previsão de retomada das atividades de recebimento de navios já em julho. Pedro Mariano traz os detalhes exclusivos e as expectativas para o futuro do porto.

