Retomada da Trensurb: mais cinco estações abertas dia 20 de setembro
07/09/2024 - 09h53 (Atualizado em 08/09/2024 - 01h10 )



A Trensurb vai retomar as atividades até Porto Alegre. Cinco estações serão reabertas no dia 20 de setembro. Já para que os trens cheguem na estação Mercado, vai demorar pelo menos até o final do ano.

