Um alívio para quem trabalha com turismo. Com a volta dos pousos e decolagens no Salgado Filho, a expectativa é que a venda de pacotes volte ao normal. Desde maio, com a enchente, as agências de viagens chegaram a amargar uma queda de oitenta por cento na procura.

