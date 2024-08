Reta final: última semana para indicação dos candidatos que vão concorrer às eleições municipais Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 29/07/2024 - 20h05 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h09 ) ‌



A reta final para as eleições municipais deste ano está chegando, e esta semana promete ser decisiva para a formação das chapas que disputarão as prefeituras em todo o país. O repórter Paulo Cesar traz todas as atualizações ao vivo, destacando as convenções e as últimas movimentações dos partidos. Confira.

