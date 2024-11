Resultado do Concurso Público Nacional Unificado é adiado; veja detalhes da nova data Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/11/2024 - 08h13 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h22 ) twitter

A divulgação do resultado final do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), considerado o "Enem dos Concursos", foi adiada. A nova data será anunciada na próxima quinta-feira, 28 de novembro. O concurso é uma das maiores seleções do Brasil e atrai candidatos de todo o país. Após a publicação do resultado, os aprovados serão convocados para a posse, com previsão de início dos cursos de formação em janeiro de 2025. Acompanhe os desdobramentos e saiba mais sobre as próximas etapas deste processo seletivo.

