Resíduos da enchente: bota-espera será desativado no fim do ano Aclr|Do canal Record RS no YouTube 26/11/2024 - 10h26 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h32 )

O último bota-espera ativo de Porto Alegre vai ser fechado até o final do ano. O local, que fica na zona norte, é um dos que receberam os resíduos gerados pela enchente. Quem precisa do serviço deve estar atento para entrar em contato com a prefeitura o mais rapidamente possível.

