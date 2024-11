Resgate em Joinville: jovem desaparece durante trilha no Pico Jurapê e é encontrado Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 04/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h50 ) twitter

No último fim de semana, um jovem foi resgatado pelo Grupo de Resgate em Montanhas após se perder enquanto fazia uma trilha no Pico Jurapê, localizado em Joinville. A equipe de resgate mobilizou-se rapidamente para encontrar o jovem, que enfrentava dificuldades em uma região montanhosa. O incidente ressalta a importância de precauções durante atividades de trilha e os cuidados necessários para evitar situações de risco. Acompanhe a cobertura completa na Tribuna do Povo sobre o resgate e as orientações para os aventureiros.

