Resgate do corpo do montanhista Bruno Corrêa continua no Pico Jurapê
18/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h45 )

As equipes de resgate continuam os trabalhos para retirar o corpo do montanhista Bruno Corrêa, encontrado no Pico Jurapê, em Joinville. O jovem, natural de Itajaí, estava desaparecido há seis dias. O corpo de Bruno será resgatado nesta segunda-feira, com a previsão de que a operação seja concluída ainda pela tarde. O desaparecimento de Bruno gerou grande comoção entre os familiares e a comunidade, que agora esperam pela conclusão das ações de resgate.

