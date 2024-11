Representantes da Francana visitam a Record Interior SP nesta terça (22) Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/10/2024 - 16h02 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h13 ) twitter

Em 2025, a Record é a casa do futebol brasileiro pelo ano todo, com as transmissões do Paulistão e, agora, do Brasileirão! Representantes da Francana participaram de uma reunião com a diretoria da Record Interior SP para conhecer as novidades da programação de 2025.

