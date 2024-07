Reportagens especias do Grupo ND apresentam homenagem aos 200 anos da imigração alemã Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/07/2024 - 10h50 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h24 ) ‌



O Grupo ND inicia nesta segunda-feira (22) uma série especial de reportagens para celebrar os 200 anos de imigração alemã no Brasil. Luan Vosnhak, jornalista do NDTV, fala sobre o processo de captação das gravações, o que foi encontrado durante as filmagens na Alemanha e na Polônia, e como a religiosidade dos imigrantes alemães influenciou a construção das comunidades no Brasil. Com mais de quatro mil quilômetros percorridos e gravações em diversas regiões do estado e da Europa, as reportagens prometem uma rica homenagem à cultura alemã.

