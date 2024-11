Reportagem especial: facções coordenam crimes dentro dos presídios Aclr|Do canal Record RS no YouTube 18/10/2024 - 10h44 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h33 ) twitter

No episódio de hoje da série "O Rio Grande nas garras das facções", vamos mostrar como funciona a fábrica de soldados do crime, e a importância em mudar o sistema prisional para conter o avanço da violência. Acompanhe como os grupos atuam dentro dos presídios para ampliar seu poder e coordenar ações criminosas do lado de fora dos muros. Veja também como são as novas cadeias.

