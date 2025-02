Reportagem do Dia: Mães denunciam que filhos sofreram maus-tratos em atendimentos em hospital de SP Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h09 ) twitter

Mães de crianças com transtorno do espectro autista denunciaram profissionais de um hospital na Mooca, na zona leste de SP. Gravações de áudio mostram psicólogas e terapeutas debochando das crianças. Em uma das gravações, é possível ouvir uma profissional sugerindo colocar pimenta na mão de um dos pacientes. Quatro funcionárias denunciadas foram demitidas do hospital.

