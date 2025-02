Reportagem do Dia: Homem que agrediu idoso no litoral de SP já havia sido denunciado pela avó Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 16/02/2025 - 01h00 ) twitter

Um homem agrediu um idoso no litoral de SP, depois da vítima reclamar do ronco do motor do carro do agressor. Ele desferiu socos e chutes contra o idoso. A vítima ficou com hematomas no rosto, braços, mãos e costas. Ele registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. O motorista do veículo, que mora na zona leste de São Paulo, já havia sido denunciado anteriormente pela própria avó. A mulher de 79 anos não deixou o neto morar com a namorada em sua casa. Ele então destruiu o apartamento, quebrando móveis, janelas e portas.

