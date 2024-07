Reportagem da Semana: novas imagens mostram o que aconteceu após atropelamento de recém-casado no RJ Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 24/07/2024 - 06h54 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h22 ) ‌



O influenciador digital que estava no veículo que atingiu Fabio Toshiro não socorreu à vítima e está a ser procurado pela polícia.

Existem novas imagens obtidas pelo ‘Domingo Espetacular’ que mostram o que aconteceu antes e depois do atropelamento de Fabio Toshiro, de 42 anos, que ocorreu na avenida do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.

#recordeuropa #domingoespetacular #atropelamento

