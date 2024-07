Reportagem da Semana: novas imagens mostram o que aconteceu após atropelamento de recém-casado no RJ Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 21/07/2024 - 22h01 (Atualizado em 22/07/2024 - 01h10 ) ‌



Novas imagens obtidas pelo Domingo Espetacular mostram o que aconteceu antes e depois do atropelamento de Fabio Toshiro, em uma avenida do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. O homem foi atingido na frente da esposa, poucas horas depois do próprio casamento. O motorista do carro, o influenciador digital Vitor Vieira Belarmino, não prestou socorro e é procurado pela polícia. E mais: em São Paulo, os excessos e a irresponsabilidade causaram três acidentes que impressionam pela violência das imagens, imprudências que tiraram a vida de duas pessoas e deixaram outras feridas.

