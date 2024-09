Reportagem da RECORD ganha prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2024 Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 11/09/2024 - 21h04 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h10 ) ‌



A RECORD recebeu o prêmio Anamatra de Direitos Humanos 2024. A reportagem 'Escravas de Família' venceu na subcategoria Jornalismo de Vídeo. A reportagem, exibida no PlayPlus e no programa Repórter Record Investigação, abordou histórias de brasileiros que foram entregues a outras famílias ainda crianças com promessas de uma vida melhor, mas que viveram por décadas em condições análogas à escravidão. O prêmio selecionou as melhores produções sobre Direitos Humanos no mundo do trabalho. A cerimônia ocorrerá em Brasília no dia 4 de dezembro.

