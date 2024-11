Reparação: família busca indenização por prisão indevida Aclr|Do canal Record RS no YouTube 25/10/2024 - 10h33 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h00 ) twitter

A vida de um motorista de caminhão foi transformada em pesadelo, desde que ele foi confundido com um assaltante e acabou sendo preso injustamente. Isso aconteceu em abril de 2020, em Alvorada, na região metropolitana. Na ocasião, a Record RS fez uma reportagem com a família do motorista e o que mostramos foi determinante para esclarecer o equívoco e garantir a soltura do caminhoneiro Michel da Silva Pereira, detido sem motivo. Passados mais de quatro anos, a família ainda traumatizada busca indenização. E o Balanço foi mais uma vez conferir.

