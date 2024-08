‘Rendeu muito’, relembra o diretor artístico Cesar Barreto sobre gravações do Acerte ou Caia Aclr|Do canal RECORD no YouTube 14/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h58 ) ‌



Jornalistas mandaram perguntas durante a coletiva de impressa do Super Domingo da RECORD nesta quarta (14). A possibilidade de realizar uma edição do Acerte ou Caia com participantes anônimos foi abordada, mas os diretores mencionaram que a primeira temporada foi realizada com famosos e que essa abordagem rendeu resultados positivos. Eles consideram a ideia de incluir anônimos em futuras edições.

