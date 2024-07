Aclr |Do canal Record News no YouTube

Remédio que retarda progressão do Alzheimer é aprovado

A agência regulatória dos Estados Unidos, que é similar à ANVISA, aprovou um novo medicamento contra o mal de Alzheimer. Ele vai ser vendido com o nome comercial de Kisunla. Estudos recentes revelaram que esse medicamento retardou o avanço da doença em estágios iniciais. Nos Estados Unidos, um único frasco do remédio vai custar cerca de R$ 4 mil. No Brasil, a farmacêutica submeteu o remédio para avaliação regulatória da ANVISA.

