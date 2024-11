Remarcada votação de lei que permite fogos com barulho no Réveillon, em Cabo Frio Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 01/11/2024 - 10h50 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h25 ) twitter

Foi remarcada para a próxima terça-feira (29), na Câmara de Vereadores de Cabo Frio, a votação para alterar a lei que proíbe a queima de fogos com alto estampido, ou seja, com barulho no Réveillon. Confira!

